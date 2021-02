Cotia abre processo seletivo para contratar professores

A Prefeitura de Cotia abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, que visa contratar temporariamente professores para Educação Básica I e II, nas disciplinas de Inglês, Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia Ciências e Artes.

Os selecionados ministrarão aulas na rede municipal na modalidade híbrida (remota e presencialmente), durante o ano letivo de 2021. A quantidade de aulas e os horários serão definidos de acordo com as necessidades e as normas que serão repassadas pela Secretaria de Educação.

De acordo com o edital, não poderão ser contratadas pessoas que se enquadram no grupo de risco da covid-19, como idosos (com idade igual ou superior a 60 anos), gestantes, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares, imunossupressores, doenças respiratórias crônicas, hipertensos, em tratamento de câncer e em tratamento de hemodiálise).

Inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Cotia:

Os interessados têm até às 17h do dia 5 de fevereiro para se inscreverem gratuitamente por meio do formulário disponível neste link.

A seleção se dará por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, que deverá ser comprovada pelo candidato. O edital e mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas aqui.