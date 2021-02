Covid-19: Carapicuíba espera vacinar 1 mil idosos com mais de 90 anos a partir de segunda-feira (8)

Na segunda-feira (8), a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 90 anos. A estimativa é de que sejam vacinados cerca de mil idosos nesta etapa.

Essa etapa da campanha será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, no ginásio Ayrton Senna, localizado na avenida Antônio Faustino, 98, na Cohab 5. Para receber a primeira dose do imunizante, é necessário comparecer portando RG e o cartão do SUS.

Já os idosos dessa faixa etária que estão acamados serão vacinados em casa. Para isso, o familiar deve realizar cadastro na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, caso o idoso não tenha cadastro nos programas de saúde da Prefeitura.

Desde o início da campanha, já foram aplicadas mais de 2 mil doses em profissionais da saúde, que atuam na linha de frente, pessoas com deficiência institucionalizadas e idosos em instituições de longa permanência.

Pré-cadastro

O governo estadual lançou o site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar a vacinação contra a covid-19. Nele, as pessoas podem fazer um pré-cadastro, mas vale a pena ressaltar que não é um agendamento. O preenchimento não é obrigatório, porém facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.