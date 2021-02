Obra em ponte de Alphaville custará quase R$ 5 milhões e deve começar em breve

A Prefeitura de Barueri informou que a construção da alça de acesso na ponte Akira Hashimoto, em Alphaville, deve começar em breve. Serão investidos quase R$ 5 milhões nas obras, que facilitarão o deslocamento dos veículos que passam pela região em horários de pico.

A obra se encontra em processo licitatório e o prazo para execução dos serviços será de 240 dias, contados a partir da ordem de início que será emitida pela Secretaria de Obras, segundo a administração municipal.

Atualmente, a Estrada da Aldeinha, via que liga a ponte Akira Hashimoto ao bairro de Alphaville, tem sido cenário de congestionamento principalmente em horários de pico, por receber grande quantidade de veículos vindos da ponte para ter acesso rápido à região central de Alphaville e à avenida Doutor Dib Sauaia Neto.

As intervenções no sistema viário serão realizadas no sentido de buscar rotas alternativas e melhorar a fluidez do trânsito. Com a obra pronta, não haverá necessidade de passar pela Estrada da Aldeinha, o que deve desafogar o trânsito na região.