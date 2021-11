Dayanne, de Casamento às Cegas, fala sobre boatos de mau hálito e de ser trans

Dayanne Feitoza, participante de Casamento às Cegas, da Netflix, se pronunciou sobre uma série de boatos envolvendo seu nome nos últimos dias. Entre eles, de que teria mau hálito e que isto seria um dos motivos para o relacionamento com Rodrigo Vaisemberg no reality não ter dado certo. “Vou seguir não depositando energia no que não quero que renda”, declarou. Ela também brincou com o assunto: “Beijooosss de Halls meu pooooovo”.

Dayanne se manifestou no Twitter sobre mentiras que têm sido espalhadas sobre ela, inclusive as de que seria uma mulher trans ou de que teria as partes íntimas hipertrofiadas devido ao uso de anabolizantes.

“Já li as mais diversas falsas suposições: que eu sou uma mulher trans e não havia contado (e ressalto aqui o problema em levantar isso como algo negativo!), que por uso de anabolizantes minhas partes íntimas eram hipertrofiadas. Agora, tenho halitose”, afirmou a participante de Casamento às Cegas. “Gente, eu vou seguir não depositando energia no que não quero que renda, mas me preocupa demais que mais uma vez estejam buscando a validação de algo que aconteceu para saber se isso compensa ou não o incômodo do outro”, continuou.

“Todos somos livres para pensar e acreditar no que quisermos, claro. Mas em respeito a vocês eu vim deixar esse recadinho aqui”, emendou Dayanne a seus seguidores.

Sobre a tão falada exposição que ocorreu dentro do reality, eu optei e sigo optando por não falar.Já aconteceu uma vez, não me sinto confortável em repetí-la, ao menos não por enquanto e principalmente em respeito a mim.(2/4) — a Day (@dayannefeitoza) November 2, 2021

Gente, eu vou seguir não depositando energia no que não quero que renda,mas me preocupa demais que mais uma vez estejam buscando a validação de algo que aconteceu para saber se isso compensa ou não o incômodo do outro.(4/4+) — a Day (@dayannefeitoza) November 2, 2021