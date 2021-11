Decoração de Natal em Osasco será inaugurada na sexta-feira (3)

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco realiza, na sexta-feira (3), às 18h30, a cerimônia de inauguração da decoração de Natal no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal. O tema deste ano é “Natal Iluminado – Um presente à vida”.

A partir da abertura oficial do Natal na cidade, haverá uma programação todas as sextas, sábados e domingos, das 18h às 22h, com orquestras, corais e grupos de dança, entre outras atividades, até o dia 19 de dezembro. Não haverá queima de fogos.

A decoração traz uma árvore natalina luminosa com 17,5 metros de altura, casinha do Papai Noel para receber crianças e adultos, estrelas gigantes, trenzinho luminoso, presépio, carrossel com 20 cavalinhos e dois bancos indicados para crianças de até 14 anos e outros dois bancos para adultos.

Embora a cidade de Osasco apresente queda expressiva nos índices da pandemia do coronavírus, o uso de máscaras é obrigatório tanto na inauguração da decoração natalina como nas atividades relacionados às festividades de fim de ano.

A exemplo dos anos anteriores, a decoração de Natal se deu por meio de chamamento público, com os custos bancados pela iniciativa privada.

