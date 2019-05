“É quase um jumento e tem problema de armário”, diz Ciro Gomes sobre Bolsonaro

“Quase um jumento, um cara imbecil mesmo”. Ciro Gomes não poupou palavras ao falar sobre o presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao canal do Youtube “MyNews”.

“Por que o Bolsonaro tem esse ódio anti-intelectual? Por que ele é curto, é quase um burro, quase um jumento, um cara imbecil mesmo. E tem ódio aos letrados, tem horror a isso”, declarou Ciro.

Ele afirmou que o presidente toma posições por vinganças pessoas e tem “problema de armário”: “Essa coisa do gay, piada com tamanho do pênis dos orientais… Ele não tira isso da cabeça, isso tudo é um problema de armário”, afirmou Ciro Gomes sobre o presidente.

O político do PDT afirmou ainda que Bolsonaro tem envolvimento em esquemas de corrupção e que a “rachadinha”, prática de ficar com parte dos salários de funcionários da qual o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) é acusado, começou com o pai.

Ciro Gomes também chamou Bolsonaro de “canalha” e criticou a “entrega do Brasil aos estrangeiros” que, avaliou, é promovida pelo governo.

Sobre a ex-presidente Dilma Rousseff, ele avaliou como “um governo desastrado, candidato ao pior governo do Brasil. Pelo menos até agora”.

Assista a entrevista completa de Ciro Gomes ao “MyNews”: