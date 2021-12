Eduardo Kobra entrega mural de 462 m² em Santana de Parnaíba

Eduardo Kobra, um dos maiores grafiteiros do mundo, entregou, nesta segunda-feira (20), um mural de 462 metros quadrados, em Santana de Parnaíba. O grafite foi confeccionado pelo artista plástico em 30 dias.

publicidade

A entrega do mural foi destaque em reportagem exibida hoje, no “SPTV”, da TV Globo. Na obra, pintada no Centro Administrativo da Prefeitura, Kobra usa seus traços inconfundíveis para retratar a história da cidade, ilustrando a igreja matriz, os casarões e um índio.

Além das muitas obras espalhadas Brasil a fora, Eduardo Kobra é autor do maior mural do mundo, com mais de 5 mil metros, feito na Cacau Show, às margens da rodovia Castello Branco, em Itapevi.

publicidade

LUTO// Morre menina com câncer terminal que realizou o desejo de assistir Homem-Aranha no cinema