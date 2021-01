Em dia de surto de Fogaça, Paola Carosella deixa o MasterChef Brasil

Coincidentemente, no mesmo dia em que o colega Henrique Fogaça foi destaque nas redes sociais com teoria da conspiração sobre a covid-19 e ataques a críticos, Paola Carosella anunciou, nesta quarta-feira (13), que não fará mais parte do time de jurados do MasterChef Brasil.

A saída dela foi comunicada em nota emitida pela assessoria de imprensa da Band, que afirmou que Paola Carosella vai se dedicar a seus negócios particulares. “Neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral”, declarou a chef, por meio da assessoria da emissora.

O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu Paola: “Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas”.

Ainda não foi definida uma substituta (ou o substituto) para Paola Carosella na próxima temporada do MasterChef.

O surto do Fogaça

Outro jurado do programa, Henrique Fogaça causou polêmica nas redes sociais nesta quarta após compartilhar um vídeo dizendo que a covid-19 teria sido criada em laboratório com interesses econômicos chineses e atacar críticos com xingamentos como “vaca”, “cretina”, “feia”, além de chamar outros para a porrada.