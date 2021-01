Fogaça surta com críticas por teoria sobre a covid-19 e baixa o nível: “vaca”, “trouxa”, “feia”

O chef Henrique Fogaça, um dos jurados do “MasterChef Brasil” causou polêmica nas redes sociais ao divulgar no Twitter uma teoria conspiratória sobre a origem da covid-19 e disparou ataques contra quem o criticou.

Fogaça questionou sobre se o novo coronavírus teria sido criado em laboratório com interesses econômicos, uma teoria sem qualquer embasamento científico. Vieram as críticas pelo “negacionismo” e Fogaça baixou o nível com ataques definidos por muitos como similares aos de uma criança de quinta série. O chef chamou de “feia”, “vaca”, “troxa” (sic), “anta”, e chamou para a porrada.

Em meio à polêmica, ele apagou o vídeo, mas o bizarro surto de Henrique Fogaça virou um dos assuntos do momento no Twitter. Confira:

Sinceramente não tô chocada com esse comportamento do Henrique Fogaça, a imagem que ele sempre me passou era de um homem que agiria exatamente dessa maneira se fosse contrariado pic.twitter.com/CyU2ZvJBK0 — EU QUERO A VACINA E O #BBB21 (@pretaecrespa) January 13, 2021

Eu não sabia que o Fogaça era um babaca e reagiria tão mal à críticas. Mas também nada me dizia que ele não era assim. Vocês endeusam e idealizam muito as pessoas sem motivo e depois se decepcionam. — Flopmon (@Daniel_Tozatto) January 13, 2021

Fogaça parece meu irmão de 11 anos brigando comigo. pic.twitter.com/xHntCJYGJ5 — (@biologatriste) January 13, 2021

Não é exatamwnte uma novidade, mas essa postura desprezível deve fazer despencar ainda mais a audiência do MasterChef BR. Se já pensavam em tirar ele pela patente falta de conteúdo (ainda mais comparado com a Paola e o Jacquin), agora eles tem mais um motivo. FORA FOGAÇA https://t.co/iabzDIAdiZ — Erick Santos (@ErickSantosSP) January 13, 2021

parem com essa mania de chamar alguém como o HENRIQUE FOGAÇA de infantil..

de criança ele não tem nada! é só mais um HOMEM babaca e machista. — Iuri K. (@cinefilo_K) January 13, 2021

A invasão ao Capitólio foi feita pelo elenco do History Channel e um monte de Fogaça — Emerson Luis (@emerluis) January 13, 2021

pqp eu era apaixonada pelo fogaça

esses famosos so sao legais quando as câmeras estao ligadas mesmo — leti✨✨✨ (@leehsouzax) January 13, 2021

assistindo masterchef enquanto trabalho, venho dar aquela olhada no tt e me deparo com o fogaça sendo um completo babaca vou até voltar na parte que o jacquin fala que magret de pato é fácil pq até o fogaça consegue fazer e dar mais umas gostosas risadas da cara desse escroto — maria (@fuckngdeathwish) January 13, 2021

As pessoas vendo os twitter do Fogaça e só agora descobrindo que 80% dos chefs de cozinha homens são assim

Um dos motivos de eu ter abandonado a profissão e ter ido trabalhar por conta em outra área. — Fefe (@fehnaoda) January 13, 2021

Que ódioooo, Fogaça falando um monte de merda cara, meu chef preferido, Paola vem cá pela amor de Deus pic.twitter.com/CJ6dWzkA3Y — Sara. (@_Sara37_) January 13, 2021

fogaça:

nossa so mt macho

chamo galera pra brigar

tenho tatuagens fodas

faço pose de macho alfa

xingo mulheres

exalo masculinidade pic.twitter.com/2chiCRLFu6 — bainCU (@baiinca) January 13, 2021

MASTERCHEF CHERNOBYL ☢️ O chef Henrique Fogaça levanta a hipótese da China ter criado o vírus para alavancar a economia. ️️ Qual a sua opinião? pic.twitter.com/sagpJQOtmt — Eles que Lutem (@elesquelutempod) January 13, 2021

eu tô muito em choque com todo esse surto do fogaça, eu realmente não esperava — ; ☆ BDAY DO JONGIN (@itzbaekyeollie) January 13, 2021

O Henrique Fogaça não cansa de se afundar: depois de disseminar anti-ciência e postar teoria conspiratória e ser duramente criticado por isso, passou a atacar quem o criticava, inclusive com machismo. Bizarro, cara. pic.twitter.com/e6yS959hbp — De Lucca ️‍ (@delucca) January 13, 2021

Tô assim com esses twitts do fogaça pic.twitter.com/4Qm84ZWzNY — Mileia * (@babymileia) January 13, 2021