Emidio pede que polícia encontre culpados por “agressão vergonhosa” à Igreja em Osasco

Na manhã desta terça-feira (4), o deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT) usou as redes sociais para repudiar o ato de vandalismo cometido por um grupo de jovens contra a igreja católica Nossa Senhora dos Remédios, ocorrido na noite desta segunda-feira (3).

O político pediu ainda que a polícia encontre os culpados pela “agressão vergonhosa” à igreja. “Minha solidariedade aos padres e aos fiéis da Igreja Nossa Senhora dos Remédios pela invasão sofrida e pela destruição das imagens no interior do templo. A polícia tem o dever de apurar rapidamente e encontrar os culpados por essa agressão vergonhosa”, declarou Emidio, no Twitter.

A capela, localizada na Vila dos Remédios, foi invadida por volta das 21h30. No interior da igreja, os criminosos destruíram as imagens de Nosso Senhor dos Passos, Santa Cecília, Sagrado Coração de Jesus e a de Santo Ubaldo, trazida da Itália há 60 anos.

Um dos padres, que mora no fundo da capela, conseguiu ver os jovens, sendo dois homens e duas mulheres, correndo após a invasão. O grupo conseguiu fugir ao embarcar em um ônibus. A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido.

