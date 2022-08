Empresa usa foto de Gugu em anúncio de venda de lápides e revolta familiares: “que absurdo”

A família de Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, se manifestou após descobrir que a imagem do apresentador foi utilizada em anúncio para a venda de lápides personalizáveis na internet.

A informação foi divulgada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do portal “Em Off”. À coluna, a assessoria da família Liberato disse que não autorizou o uso da imagem de Gugu. “Que absurdo isso. [Os familiares] jamais autorizariam algo tão lamentável”, declarou.

Além de usar a foto, nome completo e data de nascimento do comunicador, o anúncio das lápides personalizadas tinha a frase: “Que a luz que te ilumina, seja tão grande quanto a saudade que sentimos de você”.

A família de Liberato disse que não entrou com processo, mas solicitou a remoção das imagens da internet. “O advogado já notificou para tirar do ar e também da busca do Google, se não fica lá aquela foto horrorosa. Eles usam imagens de outras pessoas conhecidas que já morreram, uma coisa de extremo mau gosto”, explicou ao portal “Notícias da TV”.

Apesar do pedido de remoção das imagens, ainda na tarde desta sexta-feira (19) é possível encontrar na internet o anúncio em uma busca rápida com os termos “azulejo personalizado foto para lápide”.