Equipe de Sarah Aline, participante de Osasco no BBB, emite nota sobre conduta de Bruna Griphão

Equipe de Sarah Aline, participante de Osasco no BBB, emite nota sobre...

A equipe de Sarah Aline, participante do Big Brother Brasil (BBB) que mora em Osasco, emitiu hoje (5) uma nota a respeito de condutas e falas da concorrente Bruna Griphão.

Segundo o comunicado, Bruna fez uma rima durante o programa sobre Sarah. Na “música” em questão, que dizia respeito sobre o jogo de Sarah, Griphão citou o termo ‘banana’, o que teria incomodado a equipe da osasquense.

“Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou esteriotipa pessoas pretas. Temos consciência de que tais associações não são incomuns e, a depender do caso, podem se configurar como criminosas”, publicou o time, enfatizando que estão assistindo todo o episódio e analisando junto à equipe jurídica, as medidas cabíveis a serem tomadas.

O time de Bruna, sem citar nominalmente Sarah, publicou em seu perfil oficial no Twitter que “torcidas adversárias têm tentado, a todo custo, imputar à Bruna o crime de racismo. É irresponsável caluniar, mas com a força das páginas que reforçam, recortam e tendenciam o racismo a Bruna, é quase impossível que todos não sejam arrastados pela onda do desserviço e da banalização de um tema tão importante”.