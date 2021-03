“Estava cega”, diz Carla Diaz após ver mancadas de Arthur no BBB 21

Eliminada do BBB 21 com 44,96% dos votos, Carla Diaz levou um “choque de realidade” e lamentou as atitudes de Arthur, na manhã desta quarta-feira (24), à Ana Maria Braga, no Mais Você, da TV Globo.

Durante o café da manhã, Ana Maria, que deixou claro não ter sido fã do casal “Cathur”, expôs à ex-bbb as atitudes do brother, como quando disse que iria para São Paulo para conhecer as amigas de Viih Tube.

Também foram exibidas as reações do brother na eliminação de Projota, tido como seu melhor amigo dentro da casa, e da própria Carla Diaz. “Quando a gente gosta, a gente fica cega. A gente não tem a perspectiva completa. Eu tô muito chocada com tudo que estou vendo. Não esperava que fosse dessa forma. Bem chateada mesmo, é algo que não desejo para mim”, desabafou Carla.

A atriz disse que não conseguiu enxergar erros de seu affair, nem mesmo quando esteve no paredão falso. “Não tinha visto nada dele que me fazia pensar de outra forma. Vi muita gente me julgando com certa agressividade, ele sempre foi respeitoso. Achei que estava certa na escolha que tinha feito”, contou. Em alguns momentos da entrevista, Carla optou por ficar em silêncio e comer, desviando-se também de algumas perguntas da apresentadora, que classificou a relação de Cathur como “estranha”.

“Não tenho o que falar, é uma questão dele. Eu tô muito com a consciência tranquila, certa da minha entrega, dos meus sentimentos. Se a pessoa não foi recíproca comigo, muitos momentos eu reparei, azar é o dele. Até porque tem muitas mulheres e muitos homens por aí”, lamentou a artista.

Carla Diaz disse também que mudaria o seu jogo no BBB 21 se tivesse visto algumas das atitudes e frases ditas pelo brother. Ela lamentou ainda o julgamento do público sobre sua relação com o Arthur. “Eu tô sendo julgada por algo que não vi, me entreguei, mas se a pessoa não foi assim comigo, problema dela. Eu só acho muito triste homens terem atitudes e mulheres serem julgadas por elas. Está sendo difícil ver tudo isso”, finalizou a artista, agradecendo Ana Maria Braga por mostrar o jogo.

