Este Domingo Maior (03/01) exibe Jason Bourne na Globo

Este Domingo Maior (03/01) vai exibir o filme Jason Bourne na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 22h30, logo após “Fantástico”.

Jason Bourne – Este Domingo Maior (03/01)

Sinopse: Fora do radar como lutator de rua, Jason Bourne é surpreendido por Nicky Parsons, que o procura oferecendo novas informações sobre seu passado. Inicialmente resistente, ele acaba voltando aos Estados Unidos para continuar a investigação e entra na mira do ex-chefe Robert Dewey, que teme mais um vazamento de dados. Dentro da CIA, no entanto, a novata Heather Lee acredita que tentar recrutar Bourne para a agência seja a melhor solução.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Jason Bourne

Elenco: Vincent Cassel, Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

Direção: Paul Greengrass

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

