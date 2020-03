Este Domingo Maior (22/03) exibe “A Família” na Globo

Este Domingo Maior (22/03) vai exibir o filme “A Família”, na tela da TV Globo. O longa, estrelado por Dianna Agron, John D’leo e Tommy Lee Jones, vai ao ar às 23h29, logo após BBB20.

Este Domingo Maior (22/03) – “A Família”

Sinopse: Após entrar para o programa de proteção à testemunha, uma família tradicional ítalo-americana ligada à máfia é transferida para a França. De início, eles se adaptam à nova vida, mas, aos poucos, os velhos hábitos voltam à tona e eles passam a resolver os problemas que surgem a seu modo. Ao mesmo tempo, líderes da máfia nos Estados Unidos procuram pelo grupo em busca de vingança. O agente do FBI Stansfield fará de tudo para protegê-los, mas nem sempre contará com a ajuda do pai da família, Fred Blake, nem dos outros membros.

Mais informações:

Título original: Malavita (Aka The Family)

Elenco: Dianna Agron; John D’leo; Tommy Lee Jones; Robert De Niro; Jimmy Palumbo; Michelle Pfeiffer

Direção: Luc Besson

Nacionalidade: Americana, francesa

Gênero: Comédia