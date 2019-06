Família de Barueri está entre as vítimas de acidente com ônibus em Campos do Jordão

Família de Barueri está entre as vítimas de acidente com ônibus em...

Uma família de Barueri está entre as vítimas de um acidente no qual um ônibus capotou e atingiu diversos carros na noite deste domingo (9), em Campos do Jordão, no interior paulista.

O contador Jaziel Dourado, de 33 anos, e a filha, Manoela, de 4 anos, estão entre as 10 vítimas fatais da tragédia. Eles morreram após o veículo em que eles estavam ser atingido pelo ônibus.

A esposa de Jaziel e o outro filho do casal, que também estavam no veículo, ficaram entre os mais de 51 feridos e não correm risco de morrer em decorrência do acidente.

