Com unidades em Cotia, imóveis de leilão da Caixa podem ser adquiridos com recursos do FGTS e financiamento

A Caixa Econômica Federal realizará, nos dias 13 e 26 de junho, um leilão de 60 imóveis populares e de alto padrão no estado de São Paulo. Há oportunidades em cidades como Cotia, São Paulo, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Guarulhos, Mauá e Mogi das Cruzes.

O grande diferencial deste pregão, organizado em duas fases pela Frazão Leilões, é que os lances poderão ser quitados com recursos do FGTS, além de serem financiados. Casas, apartamentos, terrenos e lojas poderão ser adquiridos por valores a partir de 25% do seu preço de mercado.

“Esse leilão é uma grande oportunidade, já que normalmente os recursos do FGTS só podem ser utilizados para a compra de imóveis novos. Tal facilidade de pagamento abre muitas oportunidades”, destaca Claudia Frazão, Leiloeira à frente da Frazão Leilões.

Ela explica que os interessados em utilizar o FGTS para dar um lance, devem visitar uma agência da Caixa antes do pregão para verificar seu saldo do FGTS e condições de parcelamento, se desejar financiar.

Os interessados poderão participar do leilão presencialmente ou pela internet. As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis neste link.

