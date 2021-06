Fãs criticam saída de Faustão sem despedida na Globo

A notícia da antecipação da saída de Fausto Silva do comando das tardes de domingo na Globo surpreendeu e incomodou os fãs e críticos de TV, que reclamam do fato de o apresentador deixar o programa após mais de 30 anos sem ao menos uma despedida.

publicidade

“É um absurdo a falta de uma despedida com as devidas honras, do jeito que um projeto longevo e vitorioso como o Domingão merecia. Quem mais perde é o público, que nada tem a ver com isso”, avaliou Chico Barney, colunista do Uol.

“Impedir que alguém que está desde 1989 na emissora e que iria sair da forma mais ética possível de se despedir de seu público é lamentável. Uma pena o que a Globo fez com Faustão”, criticou o também colunista Gabriel Vaquer, do portal “Notícias da TV”, no Twitter.

publicidade

“Que triste o faustão sair sem se despedir”, comentou uma fã no Twitter. “Faustão merecia pelo menos um domingo inteiro de homenagens, e não uma nota seca e desrespeitosa. É com essa gratidão que a emissora quer passar uma imagem de moderna e desconstruída”, foi outro comentário.

Faustão merecia pelo menos um domingo inteiro de homenagens, e não uma nota seca e desrespeitosa.

É com essa gratidão que a emissora quer passar uma imagem de moderna e desconstruída… — Bill Helden (@shoppotalk) June 17, 2021

publicidade

O Faustão devia ter uma despedida maravilhosa e não dessa maneira 😑 https://t.co/8hnfYHSpGg — Ketleen14 (@aketleen14) June 17, 2021

Se a globo trata assim o FAUSTÃO depois de 32 anos … imagine o funcionário “normal”. — Bolsonaro Genocida (@AdrianoSantana) June 17, 2021

Será que eles não vão fazer uma homenagem, tipo um arquivo confidencial especial com o Faustão? Acho que pode rolar hein? @boninho ta preparando uma surpresa aí? — Lumaria 🌵 (@LucianaBarreira) June 17, 2021

Qnd soube que o Faustão ia vazar da globo, imaginei que pelo menos haveria um último domingão especial. Infelizmente, nem pude ver o último domingão que o cara fez — João Gilberto (@joao_gilberto_) June 17, 2021

Thiago Leifert, elogiado ao substituir Faustão, internado por uma infecção urinária, no último domingo (13), continua à frente das tardes de domingo na Globo, até a estreia de um novo projeto com Luciano Huck. Fausto Silva já está acertado com a Band para comandar uma atração na emissora.

A saída antecipada de Faustão da Globo também rendeu uma série de memes nas redes sociais:

o faustao assim pro tiago leifert agora pic.twitter.com/LF6IV5QuGr — lucas paiva 🏳️‍🌈 (@paiva) June 17, 2021

pensando aqui nele…………………… o fgts do faustão — Bruno Predolin (@pagalanxe) June 17, 2021

Se eu fosse o Faustão, ia no programa do @10neto amanhã já😂 https://t.co/RKGVHwJtZy — Luiz Paulo M Jacon (@tuiterdoluiz) June 17, 2021

Gnt tô chokita com o rolê do Faustão pic.twitter.com/jUwZUAPtZn — vitor lexon (@Vitorlexonn) June 17, 2021

Dos mesmos criadores de cachorro-quente sem salsicha, vem o Domingão do Faustão, mas sem Faustão. https://t.co/TL6ZOaRak4 — Henrique de Castro (@riquedecastroo) June 17, 2021

Momento Leo Dias: Tiago Leifert vai continuar apresentando Domingão, Faustão não volta e eu to de cara. pic.twitter.com/WEAK8mPGEQ — A L E A T Ó R I O (@opereiraraphael) June 17, 2021

COMO ASSIM EU ESPERAVA UMA SAÍDA INCRÍVEL COM AS BAILARINAS CHORANDO COM A PLATEIA APLAUDINDO PELO AMOR DE DEUS FAUSTAO NAO FAZ ISSO pic.twitter.com/Y20rA3T7oW — sarah com s de solteira e solitária (@flowersviexw) June 17, 2021

assim como faustão tbm prefiro sair a francesa de fininho pois detesto me despedir de um por um nos cantos pic.twitter.com/0jKSLfmfgv — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) June 17, 2021