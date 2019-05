Feirão de Games oferece descontos de até 70% em shopping de Barueri

O Parque Shopping Barueri recebe até 31 de maio, pela primeira vez, o Feirão da UZ Games, evento que oferece mais de 200 opções de produtos do universo geek com valores especiais. Entre os artigos que podem ser adquiridos no espaço estão acessórios, consoles, board games, jogos clássicos, jogos de cartas e camisetas.

Todos os produtos expostos apresentam valores de saldão, como os Funkos Star Wars, que estão de R$ 99,90 por R$ 49,90, e os fones de ouvido, que saem de R$ 39,90 por R$ 9,90.

***

Leia também: Rede de hipermercados abre mais de 100 vagas para promotores de vendas

***

Publicidade

O Feirão da UZ Games funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 14h às 20h, e tem visitação gratuita.

Serviço:

Feirão UZ Games no Parque Shopping Barueri

Data: até 31 de maio

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h,

Local: Piso L1 (Praça de Eventos do Sonda)

***

Leia também: Escola de Carapicuíba se pronuncia sobre morte de aluno

***