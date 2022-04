Festa do Trabalhador celebra geração de empregos em Osasco neste domingo

Após dois anos sem a tradicional Festa do Trabalhador, em razão da pandemia do coronavírus, Osasco volta a comemorar o 1° de maio, neste domingo, com um grande show gratuito. Evento será realizado atrás do Estádio do Rochdale, com acesso pela Avenida Brasil, no Jardim Rochdale, a partir das 9h.

O evento é uma parceria com a Rádio Massa FM, sem custos ao município e contará com várias atrações musicais, entre elas Eduardo Costa, Gustavo Mioto, Rio Negro & Solimões, Lauana Prado, Léo Magalhães, Ícaro & Gilmar e Humberto & Ronaldo.

A Festa do Trabalhador terá entrada gratuita. No entanto, quem puder, poderá colaborar com um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade e revertido às famílias em situação de vulnerabilidade.

Geração de empregos

A atração celebra ainda os números crescentes sobre a geração de empregos na cidade, que mais criou postos de trabalho no Brasil em 2021. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, Osasco encerrou o ano com saldo positivo de mais de 100 mil novos empregos.

Dados do Caged apontam que entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, as líderes em geração de vagas foram Osasco, com alta de 16% em relação a 2020 e saldo de 24 mil novos empregos, seguida por Nova Hamburgo (RS), que apresentou alta de 12% e saldo de 7,74 mil postos.

Osasco e Nova Hamburgo tiveram os desempenhos puxados pelo segmento de tecnologia. Isso porque, a pandemia e seus impactos orientaram a abertura de postos de trabalho em 2021.

O salto das vendas online, dos serviços de entrega e de call centers para dar suporte a esses serviços ajudou Osasco a ser a cidade que mais cresceu na geração de empregos. O resultado é creditado à chegada de grandes grupos de tecnologia que hoje empregam 42 mil pessoas.

Pelo menos dez grandes empresas de tecnologia chegaram à cidade nos últimos anos, em especial nos últimos três. Após a chegada do Mercado Livre, iFood, B2W, Dafiti, Facily, Rappy, Shopee, Shopper e Ascenty – que neste ano abrirá sua quarta unidade local, com investimento de R$ 220 milhões, Uber e 99 estão finalizando suas sedes locais a serem inauguradas até o fim do ano.

SERVIÇO

Show 1º de Maio em Osasco /

Local: Avenida Brasil – ao lado do Estádio do Rochdale (Entrada pela avenida Cruzeiro do Sul)

Horário: 9h às 19h