Fora do BBB 21, Sarah assume erro e lamenta surto de Gil: “Queria abraçá-lo e dizer que a culpa é minha”

Na manhã desta quarta-feira (31) foi a vez de Sarah participar do café da manhã no Mais Você, da TV Globo, com Ana Maria Braga. Após ter sido eliminada do BBB 21 com 76,76% dos votos, no paredão com Juliette e Rodolfo, a ex-BBB admitiu erros e se emocionou ao ver a reação de seu amigo Gil após sua saída da casa.

“Se eu não tivesse feito o que fiz, não tinha sido verdadeira. Errei tentando acertar. Ele [Gil] acha que acabei saindo pelo voto dele no Rodolffo. Só queria abraçar esse menino e dizer calma. A única pessoa errada foi eu. Tô aqui torcendo por ele, dói muito ver ele sofrendo”, declarou a consultora de marketing, ao ver as cenas do surto que Gil teve após sua eliminação.

Sarah também assumiu a culpa sobre relação estremecida com Juliette. “Esse negócio da Juliette partiu de mim, não dele. Eu acho que ela estava muito aberta de conversar com ele e ele com ela. Eu espero que, agora, comigo saindo, eles conversem”.

Sarah pede desculpa por falas sobre pandemia

A ex-BBB foi vista como uma das favoritas no começo do reality, mas deixou o público insatisfeito em diversos momentos, como quando minimizou a pandemia de covid-19. Durante sua participação no BBB 21, ela chegou a brincar com o uso de máscara, além de revelar que continuou frequentando festas em meio às recomendações de isolamento social.

Em resposta à Ana Maria, que questionou uma posição da loira, a ex-BBB se defendeu e disse que quando entrou no reality a situação estava “melhorando”. “A única coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpas às famílias das vítimas. Os lugares que eu fui eram festas regulamentadas. Mas isso não tira o meu erro, desculpem”, declarou.

