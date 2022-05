Globo exibe Procurando Dory na Temperatura Máxima hoje (01/05)

A Temperatura Máxima hoje (01/05), domingo, tem como atração o filme Procurando Dory, na Globo. A produção será exibida por volta das 13h, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (01/05) – Procurando Dory

Sinopse: Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e, na desenfreada busca, esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

Título Original: Finding Dory

Dubladores: Ellen Degeneres Dory Maíra Goes / Albert Brooks Marlin Júlio Chaves / Hayden Rolence Nemo Rafael Mezadri / Ed O’neill Hank Antônio Tabet / Kaitlin Olson Destiny Natali Pazete / Ty Burrell / Bailey Mckeidy Lisita / Diane Keaton Jenny Lina Rossana / Eugene Levy Charlie Eduardo Borgerth

Direção: Angus Maclane; Andrew Stanton

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia