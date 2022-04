Grupo BIG está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e na Capital

Grupo BIG está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e...

A rede de hipermercados Grupo BIG está com diversas vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e na capital paulista. Há oportunidades para atuar nas lojas e nos departamentos de Marketing, Comercial e Digital.

publicidade

Em Osasco, as oportunidades são para os cargos de auxiliar de perecíveis (congelados), auxiliar de perecíveis, conferista, operador de loja (eletro) e operador de loja (frente de caixa). Também há vagas para Aprendiz.

Na cidade de Barueri, o Grupo BIG procura por candidatos para as funções de comprador, analista de reabastecimento, gerente digital, analista digital, consultor de marketing, coordenador CRM, agente de cartões e serviços, auxiliar de perecíveis, operador de caixa, operador de loja, vendedor eletro (linha branca), encarregado de manutenção, promotor de vendas e supervisor de perecíveis.

publicidade

Já na capital paulista, há vagas para operador de caixa, operador de loja, supervisor de cartões e serviços, auxiliar de perecíveis, fornecedor, vendedor eletro, repositor, aprendiz de auxiliar administrativo, promotor de vendas e fiscal de prevenções e perdas.

A contratação é efetiva (CLT). Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, assistências médica e odontológica, seguro de vida, descontos em compras nas lojas do Grupo BIG, participação nos lucros e resultados e refeitório no local

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego no Grupo BIG, em Osasco, Barueri e SP:

Os interessados em participar do processo de seleção podem se candidatar às oportunidades no site de recrutamento da rede, onde também estão disponíveis mais informações sobre as vagas.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Inscrições abertas em concurso público com 58 vagas na Prefeitura de Carapicuíba