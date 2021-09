Grupo GR tem vagas abertas em Cotia e SP para vigilante, controlador de acesso e mais

O Grupo GR, especializado em serviços de limpeza e segurança eletrônica, está com diversas vagas de emprego abertas em Cotia e na capital paulista.

Em Cotia, a empresa está contratando vigilante (3) e auxiliar de monitoramento (1). Já em São Paulo, as oportunidades são para os cargos de controlador de acesso (10), controlador de acesso zona Sul (12), controlador de acesso Moema (8), recepcionista bilíngue (1), mensageiro (1) e vigilante condutor (1).

Há ainda vagas para porteiro, exclusivas para pessoas com deficiência. “No Grupo GR respeitamos a diversidade e trabalhamos para promover uma cultura inclusiva, que busca a equidade e valoriza as diferenças de gênero, religião, pessoas com deficiência, o público LGBTQIA+ e todas as etnias. Todas as nossas vagas respeitam esse compromisso”, explica a empresa.

Além de salário compatível com o mercado, o Grupo GR oferece aos colaboradores vale alimentação (cesta básica), vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo, plano odontológico, além do acesso à UniGR, uma plataforma exclusiva de cursos e treinamentos para o desenvolvimento da carreira profissional.

Como se candidatar às vagas de emprego no Grupo GR:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site da empresa, na aba “Trabalhe Conosco”, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online. A seleção e o envio de documentos para contratação também são realizados de forma virtual. A companhia destaca que não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico.

Sobre a empresa

O GRUPO GR é referência na prestação de serviços especializados de segurança patrimonial, portaria, controle de acesso, Bombeiro Civil, recepção, limpeza, segurança eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.

Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista, um total de 13 filiais no país e emprega hoje mais de 12 mil pessoas.

