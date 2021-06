Homem pede gêmeas idênticas em casamento: “gosta igualmente das duas”

As irmãs gêmeas Anna e Lucy DeCinque foram pedidas em casamento pelo mesmo homem, Ben Byrne, em um reality show do canal norte-americano TLC. A história de amor do “trisal”, que mora na Austrália, viralizou e despertou a curiosidade dos espectadores.

“Sim”, foi a resposta das irmãs ao pedido do rapaz. “Somos as gêmeas mais sortudas do mundo. Compartilhamos um homem que nos ama totalmente pelo o que somos. Ben é nosso herói. Ele é nosso príncipe encantado”, declarou a dupla durante episódio do reality.

Também conhecidas como “as gêmeas mais idênticas do mundo”, elas afirmam sentir que o rapaz gosta igualmente das duas, que nunca houve ciúmes na relação e que dormem juntos. “Não é como fazer ménage, pois não nos envolvemos uma com a outra. Algumas pessoas dizem que é nojento, mas funciona para nós”, explicou a dupla.

Já a ideia de namorar a mesma pessoa partiu das irmãs, que conheceram Ben em 2012. “Fomos sinceras e dissemos que éramos como um pacote. Ele falou que por ele estava tudo bem”, afirmou Anna. “Como tem um gêmeo não idêntico, ele afirmou que entendia o nosso vínculo”, completou Lucy.

Devido à lei contra poligamia no país norte-americano, a união não poderá ser oficializada lá. No entanto, as gêmeas já sugeriram lugares como Indonésia e Malásia para realizarem o tão sonhado casamento.

As australianas, que também são conhecidas como “as gêmeas mais idênticas do mundo” já chegaram a gastar 700 dólares (equivalente a quase R$ 3 milhões) para ficarem ainda mais parecidas. No reality, elas contaram que também pretendem engravidar juntas para seguirem a mesma estética.

