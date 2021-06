Netflix vai lançar série sobre Elize Matsunaga, que esquartejou e descartou marido em Cotia; trailer

Condenada a 16 anos de prisão por matar, esquartejar e descartar partes do corpo do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em um matagal em Cotia, Elize Matsunaga é tema de uma série documental anunciada pela Netflix nesta terça-feira (15).

“Pela primeira vez, ela é entrevistada e divide seu ponto de vista sobre os fatos. ‘Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime estreia dia 8 de julho’”, anunciou a plataforma de streaming, junto a um trailer da obra.

No trecho divulgado pela Netflix, a assassina confessa afirma que o marido era “muito carinhoso”: “Ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho”. Ela afirma ainda que o casamento dela começou a desabar quando descobriu que Marcos tinha uma amante, dois anos antes do crime.

Bacharel em Direito e ex-garota de programa, Elize Matsunaga confessou à Justiça ter matado o marido, Marcos Kitano Matsunaga, em maio de 2012, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Após ser baleado na cabeça, o executivo da Yoki teve o corpo cortado em sete partes, jogadas pela esposa à beira da estrada dos Pires, em Cotia.

“Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime”

A série documental “Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime” terá quatro episódios de cerca de 50 minutos cada, com detalhes sobre a trajetória dela, o relacionamento conturbado com o empresário e a vida após o assassinato e a repercussão do crime que chocou o país.