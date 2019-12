Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (04/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Hoje, no campo do amor, é previsto um dia em que a emoção será o protagonista. Você ama estar apaixonado e verbalizar suas emoções com fervor. Com seu parceiro, viverá momentos muito bons. Hoje tudo fluirá perfeitamente para o casal. O amor estará no ar atraído pela boa energia que você emana.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Todos devemos nos esforçar para cumprir nossas obrigações, mesmo com as tarefas profissionais que não gostamos muito, mas que são necessárias para continuar crescendo no trabalho. Pense que o que você está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Publicidade

Está no momento ideal para assuntos do coração. A influência de Vênus trará muita felicidade à sua vida amorosa. Porém deve ser mais carinhoso e atencioso com seu parceiro se quiser manter a harmonia do relacionamento. Tudo o que colocar da sua parte, contribuirá positivamente para fortalecer o seu vínculo entre vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Às vezes as coisas não funcionam bem para você. Fica olhando para o relógio esperando que as horas passem, mas quanto mais olha para ele, mais lento o tempo passa. É melhor, em vez de deixar a impaciência… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje você viverá um dia muito romântico. Tem o amor da pessoa com quem quer estar e sentirá que não há nada que possa atrapalhar seu relacionamento. Se você é solteiro, a Lua o exporá para ser reconhecido como um ser muito sensível e carinhoso, podendo atrair alguém doce e adorável que pode se tornar o amor da sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Hoje será capaz de corrigir todos e cada um dos problemas que possam surgir no seu caminho. Quando você consegue se concentrar no que tem à sua frente, é capaz de fazer tudo o que pensa e muito mais. Embora tenha… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Os Astros preveem que hoje as questões do coração ocuparão o primeiro lugar na sua lista de prioridades. Um fluxo amoroso de bons desejos o invade e deseja compartilhá-lo com a pessoa amada. Você será atencioso, carinhoso e disposto a fazer tudo que lhe pedirem. A energia positiva assume o seu relacionamento amoroso.

Dinheiro & Trabalho:

Chegou um momento em que seu universo quer mudar. Evite discussões inúteis com pessoas do seu trabalho. Quer convencer um colega de trabalho sobre uma tarefa, mas isso está lhe custando tempo. É importante que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor:

O dia começa com um aumento de intensidades. A energia da Lua traz para você, no plano do amor, carinho e tranquilidade. Seu desejo de ir com seu parceiro rumo ao infinito aumenta. Planeje tudo com cuidado para que o relacionamento flua com muito amor e paixão.

Dinheiro & Trabalho:

A vida profissional não é apenas composta de coincidências, mas também de casualidades. Esforce-se em uma direção, defina seu objetivo e lute por ele, com unhas e dentes. Se tem alguma dívida pendente para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Publicidade

Você se manifesta no campo do amor com um impulso inato, tudo parece simples demais. Dá passos firmes combinados com a reflexão, pois parece ser a receita certa para se aproximar da pessoa amada. Seu parceiro adora. Será um dia em que seus beijos terão um sabor melhor do que nunca, e ele vai lhe pedir mais.

Dinheiro & Trabalho:

A energia do dia é ideal para pensar em seu futuro no plano material, preparando orçamentos com pontos de vistas inéditos até o momento. Em sua casa, você pode economizar algum dinheiro se se dedicar a fazer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Os astros o tornam especialmente familiar, muito mais do que o habitual, e isso pode surpreender mais de um de seus membros. Você leva uma vida muito ativa e agitada e precisará relaxar com seus entes queridos, mostrando o quanto se importa com eles, se esforçando para que não lhes falte nada.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Você está tendo períodos de sorte que não deve perder. Acabará se tornando uma pessoa que gera vínculos de união e harmonia dentro da empresa. Criar uma equipe não tem sido uma missão fácil, mas agora… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Graças ao seu entusiasmo, você pode facilmente revitalizar o relacionamento da rotina e do desgaste diário. Fará tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar uma atmosfera calorosa no amor, dando à vida de vocês um novo significado, com momentos de pura felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

Pode ficar tranquilo com o seu dinheiro, economizou o suficiente para não ter que se preocupar por um tempo, desde que não gaste mais do que deve. É verdade que você se preocupa demais com suas economias, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor:

Vai deixar tudo de lado para se dedicar totalmente à pessoa amada. Hoje você dará liberdade à sua criatividade para criar algo belo para o seu parceiro. Uma foto com fotografias de ambos ou um buquê de rosas feitas de papelão será um presente que ele vai adorar.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem uma enorme influência sobre seu destino. Seu sucesso ou fracasso em dinheiro estará sujeito, em grande parte, às suas próprias decisões. Isso significa que eles podem mudar seu destino à vontade. Se você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Publicidade

As estrelas lhe enviam todas as boas energias se você precisa convencer seu parceiro para algumas mudanças. Não hesitará em usar todas as suas influências positivas para avançar e evoluir, até alcançar a felicidade no amor. É importante que você seja uma pessoa honesta nos assuntos românticos.

Dinheiro & Trabalho:

Trabalhar meio que escondido lhe parecerá a melhor maneira de adiantar tarefas e de se colocar naquela cúspide que você tanto deseja. Em certos setores, esse pode ser precisamente o caminho para o sucesso…. Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A previsão de hoje para os assuntos do coração indica que tudo sairá do jeito que você gosta, seus sonhos podem se tornar realidade. A partir de agora, vai se esforçar para alcançar um melhor entendimento com a pessoa amada. Bons momentos no casal estão chegando.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Se trabalha em equipe, seus colegas de trabalho podem se oferecer para assumir mais responsabilidades. É um bom momento para motivar as pessoas e estabelecer objetivos em grupo. Se você manifestar suas visões… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A intensidade de seus sentimentos será notável durante este dia. Existem aspectos cósmicos muito bons para você. Durante o decorrer do dia, terá uma agradável sensação de ternura e paixão que o aproximará mais da pessoa amada. Terão bons momentos. Aproveitem!

Dinheiro & Trabalho:

É possível que essa onda de despreocupação que tomou conta de você faça com que deseje fazer alguma despesa extra que possa colocar sua economia em risco. Não exagere, uma coisa é se deixar levar pela… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

…

Leia também: