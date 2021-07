Inscrições abertas para aulas gratuitas de violão, teclado e canto em Cotia

Estão abertas as inscrições para o projeto Música Para Todos, do maestro Cícero Casanova, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia. A iniciativa oferece aos participantes a oportunidade de aprender sobre música e artes em geral.

Estão previstos para serem ministradas aulas gratuitas de violão, teclado e canto para pessoas de todas as idades. Professores qualificados conduzirão as atividades com supervisão do maestro Cícero.

O início das aulas está previsto para o dia 7 de agosto e devem ocorrer até o 27 de novembro, sempre aos sábados. Os alunos serão divididos em turmas que terão 1h de aula, no período entre 13h e 16h.

Os participantes receberão apostilas personalizadas. Além disso, ao final do curso, será entregue um certificado de participação. As aulas acontecerão na estrada Morro Grande, 1154, no Jardim Ísis.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho pelo e-mail musicaparatodoscotia@gmail.com ou pelo WhatsApp (11) 98984-5320.

