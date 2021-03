Inscrições em programa que paga R$ 724 por mês a desempregados são suspensas em Carapicuíba

Com a volta da fase Vermelha do Plano São Paulo, que limita ou proíbe o atendimento presencial por todo o estado como medida de combate à covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba suspendeu as inscrições para 280 vagas no Programa Auxílio Desemprego.

A iniciativa paga bolsa de R$ 724 por mês para desempregados participarem de cursos de qualificação e realizarem atividades nos órgãos do município.

As inscrições haviam sido iniciadas dia 3 e iriam até esta terça-feira (9). Com a volta da fase Vermelha, elas foram suspensas. “O processo voltará a ser realizado quando houver uma reclassificação de nossa cidade”, diz a Prefeitura.

280 vagas

A próxima etapa do Programa Auxílio Desemprego em Carapicuíba terá 193 vagas para homens e 87 para mulheres. Além da bolsa de R$ 724, o programa da Prefeitura de Carapicuíba concede vale-sacolão e vale-transporte. O tempo de participação é seis meses e poderá ser prorrogado por mais seis.

O candidato precisa ter de 18 a 59 anos, apresentar condições físicas para o exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir na cidade há pelo menos dois anos e estar com o CPF regularizado.

