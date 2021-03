São Paulo homenageia faxineira de Osasco pelo trabalho contra a covid-19

O São Paulo homenageou, nas redes sociais, neste Dia Internacional da Mulher, 11 torcedoras do clube que atuam na linha de frente do combate à covid-19, doença que já matou mais de 265 mil pessoas no país. Entre as homenageadas com a hashtag #SãoPaulinasNaLinhaDeFrente está a faxineira são-paulina Sueli da Penha, que mora em Barueri e trabalha em Osasco.

“Moro em Barueri e trabalho em uma clínica em Osasco, como faxineira. Nós, do hospital, não paramos de trabalhar durante toda a pandemia. Algumas das minhas colegas de trabalho foram infectadas pela covid-19. A cada novo paciente infectado que aparece, procuro ter cuidado e manter distância segura”, afirma ela. “Não tem sido fácil, mas acredito que tudo vai passar um dia. Na última semana tomei a primeira dose da vacina, o que me deu mais segurança para seguir com o meu trabalho e esperança de um dia melhorar essa situação”, completa a profissional.

Na partida desta segunda-feira (8), contra o Internacional, as atletas do time feminino de futebol do São Paulo entrarão em campo com uma camisa especial em homenagem ao Dia da Mulher. As camisas levam a frase “São-paulinas na linha de frente”, com o nome de Sueli da Penha e outras 10 torcedoras que trabalham em diversas áreas da saúde e estão diariamente na luta para salvar vidas.

Neste dia 8 de março, o São Paulo Futebol Clube parabeniza todas as mulheres. Hoje, especialmente aquelas que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Por isso, vamos contar a história de 11 são-paulinas que vivem diariamente essa batalha.#SãoPaulinasNaLinhaDeFrente 🇾🇪 pic.twitter.com/GMsJu68lnf — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 8, 2021

