João Paulo Cunha tem direitos políticos restabelecidos pelo STF e pode se candidatar

Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu o pedido de reabilitação formulado pela defesa do ex-deputado federal osasquense João Paulo Cunha (PT-SP). Com isso, ele volta a ter direitos políticos e pode se candidatar a cargos eletivos.

A reabilitação é um benefício assegurado ao condenado após dois anos da extinção da pena, para que seja decretado sigilo do processo e da condenação. João Paulo foi condenado pelo STF a seis anos e quatro meses de reclusão na Ação Penal 470 (Mensalão) e teve sua pena extinta pelo plenário do STF em março de 2016.

O Visão Oeste tentou contato com o ex-deputado para comentar a decisão, mas ouviu de seus interlocutores que ele não gostaria de comentar. Fontes próximas a João Paulo, contudo, revelaram que o ex-deputado declarou a amigos sua determinação para “continuar a luta para restabelecer a justiça e continuar o sonho de construir um país melhor”, o que indicaria a possibilidade de retornar ao cenário político local.