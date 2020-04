Vereador de Barueri é internado com covid-19

O vereador de Barueri Rafael Valério Carvalho, o Rafa Gente da Gente (DEM), foi internado no Sameb na noite desta segunda-feira (27) com covid-19.

Rafa falou sobre sua condição de saúde por meio de nota: “A internação é para que o quadro diagnosticado na tomografia não se agrave e, com isso, minha saúde possa se restabelecer”, afirmou.

“Estamos vivendo uma guerra contra um inimigo comum, e tenho certeza que em breve sairemos vitoriosos”, continuou o vereador. “Por hora, estarei afastado, cuidando da minha saúde, mas em breve retornaremos com intuito de continuar o trabalho por nossa cidade”.

Barueri registrava, até esta segunda-feira (27), um total de 1.080 casos suspeitos do novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Prefeitura.

A cidade tem 529 casos confirmados e 93 pacientes internados no Hospital Municipal de Barueri, com a doença. O município registra ainda 32 mortes com confirmação do coronavírus e outros 23 óbitos estão em investigação, aguardando resultado do exame.

Entre os pacientes que testaram positivo para covid-19 na cidade, 78 já estão recuperados, segundo a administração municipal.