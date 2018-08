Jovem que recebeu PMs em aniversário emocionante morre de câncer em Carapicuíba

A jovem Izadora, que em maio viveu a emoção de realizar o sonho de receber policiais militares em sua festa de aniversário de 18 anos, em Carapicuíba, morreu, vítima de um câncer contra o qual lutava.

“Acabo de receber a notícia do falecimento da pequena Iza, menina linda que lutou bravamente contra o câncer mas os propósitos de Deus são maiores. Descanse em paz linda guerreira e que os anjos te acolham nos braços do Pai e conforto aos seus familiares e amigos. (Lágrimas)”, postou, na manhã deste sábado (4), o policial David Bispo Souza, um dos que participaram do aniversário de Iza, em maio.

