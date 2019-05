Juíza barra show da 105 FM no Expo Oeste, em Carapicuíba

Em decisão publicada no início da noite desta sexta-feira (24), a juíza Rossana Faria, da terceira vara Cível da Comarca de Carapicuíba, proibiu a realização do show de aniversário da rádio 105 FM marcado para a noite deste sábado (25), no Expo Oeste, com atrações como Péricles, Ferrugem e Pixote, informa o “Programa Espaço Novo”. Ela determinou multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento.

Os organizadores ainda podem recorrer da decisão em segunda instância ou tentar reverter o resultado em sede de plantão judicial.

A Promotoria de Justiça de Carapicuíba entrou com ação civil pública para tentar impedir a realização do show sob a alegação que o local não oferece infraestrutura adequada.

“Até o momento as estruturas não foram concluídas, não foram sequer instalados os banheiros e a praça de alimentação. O Corpo de Bombeiros detectou irregularidades e não foi emitido AVCB”, afirma a promotoria.

“O show, da forma como está, não oferece segurança imprescindível para que seja realizado”, diz a promotoria na ação.

A reportagem tenta contato para a organização do evento se pronunciar. O espaço está aberto.

