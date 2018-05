A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou na madrugada de sexta para sábado, 26, na avenida Sarah Veloso, Jardim Veloso, Osasco, a prisão de um indivíduo por furto de veículo.

Publicidade

Durante patrulhamento, a equipe de policiais deparou com um indivíduo em atitude suspeita no interior de um Fiat Uno estacionado na via. Foi realizada a abordagem ao indivíduo, que confessou aos policiais que estava tentando furtar o veículo.

O criminoso foi detido no local e encaminhado ao 5º DP.