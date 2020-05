Latino é detonado na internet por sortear cachorro

O cantor Latino gerou polêmica e foi detonado nas redes sociais após anunciar um sorteio no qual o prêmio seria um cachorro da raça lulu da pomerânia.

Os candidatos teriam de dançar a nova música de Latino junto com animais. Mas a divulgação do concurso gerou revolta por parte de muitos internautas. “Eu não estou acreditando que o Latino está sorteando um cachorro! Um animal NÃO é um iPhone, um kit de maquiagem. Eu tô revoltada!”, escreveu uma. “Latino é o cúmulo do absurdo. Que cara sem noção”, comentou outro.

A ativista Luisa Mell também criticou a iniciativa de Latino. “Deixa os animais em paz, eles não são coisas para ser sorteados”, declarou ela.

Luisa Mell lembrou ainda que o cantor é reincidente em polêmicas relacionadas a animais: “Sei que você tem muita dificuldade para isso, a gente já teve um atrito no passado, porque você deu cigarro para o macaco para tentar fazer seu Instagram bombar mais”.

O imbecil do Latino está sorteando um CACHORRO, mano

Isso mesmo: SORTEANDO UM CACHORRO pic.twitter.com/QUwm3ia30H — Izaele Attademo (@izaeleattademo_) May 5, 2020

Latino fazendo um sorteio, que o “prêmio” é um lulu, o cachorro “do MOMENTO” (e quando deixar de ser?), ele diz que é pra alegrar as pessoas e que não há nada de mal nisso, afinal há várias pessoas querendo um animal.

HÁ MILHÕES DE CÃES E GATOS NA RUA.

As pessoas são doentes. pic.twitter.com/5Cub78ufAW — Leti 🐾 (@letiiciatav) May 6, 2020

“Uni o útil ao agradável”, diz Latino

Latino se defendeu das críticas por sortear um cachorro: “Eu gravei o clipe ‘Lili’, em Angra, e a gente usou como protagonista ela, a Zara (cachorro que aparece no peito do cantor no vídeo), que no clipe se chama Loló. Fui bombardeado por seguidores querendo filhotes desta raça. Como são raças exclusivas, que não existem para doação, eu decidi comprar mais um e fazer uma promoção para prestigiá-los. Qual o problema disso? Imaginei que talvez quem pudesse ganhar um filhote como esse, fosse ficar mais alegre por meio de um carinho, uma promoção. Eu só uni o útil ao agradável”, disse.