Luciano Camandoni é o novo secretário de Tecnologia de Osasco

O empresário Luciano Camandoni assume, nesta quarta-feira (4), a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco. Ele é diretor da Aluminc, empresa que fabrica portas e janelas de alumínio na cidade.

A cerimônia de posse foi realizada no final da tarde desta quarta, no Paço Municipal de Osasco, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, da vice-prefeita Ana Maria Rossi, e do presidente da Câmara de Osasco, o vereador Ribamar Silva.

Camandoni, que sempre esteve na linha de frente de debates públicos no município, assume um cargo na Prefeitura pela primeira vez. “A gente procurava uma pessoa que pudesse não somente manter esse avanço econômico e tecnológico da cidade, mas pudesse ir além. E foi aí que pensamos no Luciano, que tem desenvoltura e consegue o dialogo com todos os setores”, destacou o prefeito Rogério Lins, durante o evento.

Luciano assume a pasta com o desafio de continuar o processo de atração de grandes empresas de tecnologia acelerado na gestão do agora ex-secretário Gerson Pessoa, que licenciou-se para disputar uma vaga como deputado estadual pelo Podemos.

Referindo-se à chegada das sedes de 25% das empresas unicórnio do país (empresas que atingiram a preço de mercado superior a 1 bilhão de dólares), Lins destacou uma das prioridades da pasta de Tecnologia. “É um projeto tão bem elaborado que ele não está apenas preocupado em trazer grandes empresas para a nossa cidade, mas se preocupa com a formação qualificada, em parceria com empresas como Microsoft, Oracle, Apple, para formar os nossos jovens para ocupar essas vagas”, afirmou o prefeito.

Em seu discurso, Luciano lembrou que seu papel também será o de fortalecer os pequenos empreendedores e buscar cada vez mais melhorias no ambiente de negócios da cidade.

Também assumiu, como adjunto da Secretaria, Rafael Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região, que já foi secretário da Indústria e Comércio de Osasco.

Durante a cerimônia, também foi anunciado que Antônio Toniolo, ex-adjunto da Secretaria de Tecnologia, passa a ser o coordenador político do Governo, na interlocução com o Legislativo.

O evento contou ainda com a presença de mais personalidades políticas, como o prefeito de Vargem Grande, Josué Ramos, e de empresários de Osasco e região.