Maju Coutinho dá adeus ao Jornal Hoje: “Foi muito bom”

A jornalista Maju Coutinho se despediu na tarde desta terça-feira (26) da apresentação do Jornal Hoje. Ela deixa o telejornal para apresentar o Fantástico, ao lado de Poliana Abritta, a partir de 21 de novembro.

Maju se despediu agradecendo os telespectadores do telejornal diário, que apresentou por dois anos: “Hoje foi meu último dia aqui no Jornal Hoje. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia nesses últimos dois anos. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. A gente se vê no Fantástico, no dia 21 de novembro”.

No lugar de Maju Coutinho, César Tralli vai assumir em breve a apresentação do Jornal Hoje. “Será uma enorme alegria estar aqui com este público maravilhoso do JH, de todos os cantos do Brasil”, disse Tralli, ao receber as boas vindas de Maju após o anúncio das mudanças, no dia 13.

