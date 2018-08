Mês dos Pais no SuperShopping tem oficinas gratuitas inspiradas em comida de boteco

O SuperShopping Osasco preparou uma agenda de workshops em homenagem aos pais neste mês de agosto. São mais de 600 vagas para os participantes descobrirem truques do universo gastronômico, como hábitos alimentares nutritivos, além de experimentarem diferentes sabores de vinhos, cervejas e petiscos. As oficinas acontecem no espaço Senac Service Store, uma parceria entre o shopping center e o Senac Osasco.

“É uma oportunidade especial para que nossos clientes possam reunir a família para aproveitarem juntos esse momento único. Os workshops prometem transformar o Dia dos Pais em uma data marcante para todos”, afirma Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Quem deseja surpreender a família com um prato saboroso pode aprender com os chefs de cozinha profissionais nas aulas de comidas árabe e asiática, lanches e quitutes inspirados nos aperitivos servidos em bares.

Mas, se a ideia é escolher uma bebida diferente para presentear nesta data, os sommeliers especializados apresentam as melhores dicas. Além disso, os pais podem aproveitar para descobrir como a comida pode contribuir para a saúde, sem perder o sabor dos ingredientes.

As oficinas são abertas para todas as idades, mas as aulas que incluem bebidas alcoólicas são permitidas apenas para os maiores de 18 anos. Para participar, é necessário se inscrever com antecedência no local, instalado no 1º Piso do shopping center, próximo à loja Fast Shop.

Confira a programação completa do Mês dos Pais no SuperShopping Osasco:

Data Tema Horário Segunda-feira, dia 6 Dicas especiais para o churrasco de Dia dos Pais 15h Terça-feira, dia 7 Sobremesas sem açúcar para petiscar 19h30 Quarta-feira, dia 8 Da degustação a compra certa: aprenda a escolher o vinho ideal para presentear seu pai 19h30 Quinta-feira, dia 9 Cervejas especiais e seus estilos 19h30 Sexta-feira, dia 10 Bebidas de boteco: Vinhos brancos 19h30 Segunda-feira, dia 13 Comidinha vegana de boteco 14h30 Bebidas para quem pratica esportes 19h30 Terça-feira, dia 14 Petiscos de bar no espeto 14h30 Quarta-feira, dia 15 Estilos e sabores de caipirinha 19h30 Quinta-feira, dia 16 Explosão de sabores, harmonização entre cervejas e lanches 14h30 O melhor estilo de cerveja para o seu pai 19h30 Sexta-feira, dia 17 Cozinha asiática 14h30 Segunda-feira, dia 20 Nutrição para longevidade e saúde do coração 14h30 Terça-feira, dia 21 Quitutes sem gordura 19h30 Quarta-feira, dia 22 Faça escondidinho tomando cerveja 14h30 Quinta-feira, dia 23 Cardápio de boteco 14h30 Os benefícios do consumo de vinhos para a saúde 19h30 Sexta-feira, dia 24 Linguiça de boteco com cachaça, melaço e queijo 19h30 Terça-feira, dia 28 Palestra e degustação: Amantes do vinho 19h30 Quarta-feira, dia 29 Bebidas de boteco: Tintos nacionais 14h30 Quinta-feira, dia 30 Docinhos alcoólicos 14h30 Sexta-feira, dia 31 Jantar árabe 18h30 Espumantes 19h30

Mês dos Pais no SuperShopping Osasco

Datas: de 6 a 31 de agosto

Horário: de acordo com a programação, mas as inscrições podem ser feitas no local de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h, e aos sábados, das 13h às 18h

Local: Senac Service Store – 1º Piso, próximo à Fast Shop

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Gratuito