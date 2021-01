Mulher é presa após divulgar nudes da atual namorada de seu ex

A Polícia Civil de São Paulo prendeu duas suspeitas de divulgarem na internet fotos íntimas, com imagens de nudez, de uma mulher. A vítima é a atual namorada do ex de uma das acusadas.

Os policiais chegaram às suspeitas após rastrearem o IP (uma espécie de endereço virtual) dos responsáveis pela postagem das imagens.

Segundo a polícia, a ex-namorada e sua amiga criaram páginas falsas na internet com o nome da vítima, onde divulgaram diversas fotos íntimas, com cenas de nudez, conforme relatado em boletim de ocorrência elaborado pela vítima.

As mulheres responderão pelo crime de divulgar imagens, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.