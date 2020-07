Osasco abre licitação para reforma que prevê cobertura e modernização do calçadão

A Prefeitura de Osasco abriu licitação para a escolha de empresa que será responsável pela reforma e modernização do calçadão da rua Antonio Agu, um dos principais centros comerciais do país. Os envelopes serão abertos no dia 27 de agosto, conforme estabelecido na edição desta sexta-feira (24), da Imprensa Oficial do Município (Iomo).

O projeto para a reforma foi definido no ano passado, por meio de um concurso finalizado em outubro. A proposta vencedora inclui a cobertura do calçadão, uma praça em frente ao Osasco Plaza Shopping, áreas destinadas ao comércio popular nas laterais do shopping e tornar o trecho da rua Antonio Agu fora do calçadão exclusivo para ônibus, com alterações no tráfego de veículos.

As autoras do projeto vencedor para a reforma e modernização do calçadão de Osasco são Letícia Juliana Pazian e Marina Vasarini Lopes, que ganharam um prêmio de R$ 20 mil.

Na época, a Prefeitura afirmou que planejava tirar a proposta do papel já no primeiro semestre deste ano, mas a pandemia de covid-19 atrasou a iniciativa.

É avaliada a possibilidade de que, após a modernização, lojas do calçadão passem a funcionar 24 horas por dia, com um novo sistema de iluminação e informatização.

Ao final do concurso, realizado por meio de parceria entre a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Osasco (AEAO), o prefeito Rogério Lins (PODE) afirmou: “A administração municipal precisa e tem como obrigação dar a sua contribuição para que a gente tenha uma região comercial ainda mais estruturada e modernizada”.

Para ele, se destacou por ser “sustentável com a calçadão coberto inclusive com energia solar, iluminação de LED, Wi-Fi, respeitando a história do comércio local com áreas destinadas aos ambulantes e carrinhos de cachorro quente”.

O presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), Leandro Fogaça, destacou: “Com certeza, o projeto somará ainda mais para o desenvolvimento de nossa cidade, viabilizando um lugar mais moderno, estruturado e confortável aos frequentarem o calçadão, que hoje é o segundo maior polo de vendas do Estado de São Paulo”.