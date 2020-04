Osasco lança aplicativo que ajuda no diagnóstico do coronavírus

A Prefeitura de Osasco lançou, na quinta-feira (16), o aplicativo Saúde-Osasco, que reúne informações e orientações que permitirão ao munícipe fazer espécie de “autoavaliação”, com base em seus sintomas, em relação ao novo coronavírus (covid-19).

O aplicativo está disponível para Android. Após baixar, o usuário precisa criar uma senha e seguir as instruções e responder a algumas questões, como se possui diabetes, doença respiratória ou se apresenta sintomas como dificuldade de respirar, febre, tosse e dor de garganta, a pessoa terá de aguardar um retorno às informações enviadas.

O tempo de retorno para as mensagens vai depender das descrições feitas pela pessoa no aplicativo. Para os casos considerados suspeitos, de pessoas que não integram o chamado grupo de risco, como idosos, diabéticos e pessoas com doenças crônicas, o retorno será em até 12 horas.

Nos casos suspeitos de pessoas do chamado grupo de risco, o retorno será em até 6 horas. Para os casos considerados urgentes (para quem não está no grupo de risco), de até 2 horas, e, em 1 hora, para os considerados urgentes (pessoas do grupo de risco).

Com base em tais informações, o usuário do aplicativo receberá o resultado da avaliação e instruções a serem seguidas, bem como as recomendações já amplamente divulgadas, como usar máscaras caso precise sair às ruas, lavar bem as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%, cobrir a boca com o antebraço ao tossir, evitar tocar a boca, olhos e nariz sem antes higienizar as mãos, evitar aglomeração de pessoas, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar contato próximo com pessoas resfriadas ou com sintomas de gripe.

No entanto, o resultado da “autoavaliação” não representa um diagnóstico clínico, que será realizado apenas presencialmente nas unidades de saúde. Em caso de dúvida, a pessoa deve ligar para o Disque Saúde 136 do Ministério da Saúde ou procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

O lançamento do aplicativo, desenvolvido pela Giespp, empresa do Grupo Eicon, visa conscientizar a população sobre o coronavírus e monitorar os casos suspeitos no município, para garantir um atendimento mais ágil às pessoas que estão com sintomas graves. Com um sistema de autoatendimento, os osasquenses terão muito mais agilidade e segurança no atendimento”, destacou o secretário de Saúde, Fernando Machado.