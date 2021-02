Osasco recebe 20 novos ônibus com ar-condicionado e tecido antiviral

A nova frota da Viação Osasco também será equipada com câmeras de monitoramento

Nesta segunda-feira (22), a Viação Osasco entregou 20 novos ônibus para atender as linhas municipais. Os veículos possuem tecido antiviral, ar-condicionado e tomadas USBs para carregar dispositivos como smartphones e tablets.

publicidade

Com capacidade para transportar 77 passageiros (39 sentados e 38 em pé), os ônibus modelo Apache VIP têm a carroceria da Caio e o chassi Mercedes-Benz. A entrega, que aconteceu em frente ao Paço Municipal, faz parte do calendário de ações em comemoração ao aniversário de 59 anos da cidade.

Acompanhado de representantes da Viação Osasco e da CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco), o prefeito Rogério Lins vistoriou os novos ônibus. “Com esses veículos novos, aumentaremos o número de ônibus nas linhas, garantindo mais agilidade e qualidade no serviço oferecido aos usurários”, destacou Lins.

publicidade

Os coletivos contam ainda com elevador de acessibilidade na porta do meio e painéis de led de itinerário frontal, lateral e traseiro. Todos os carros estão com tecido antiviral nos bancos, balaústres, catracas e outros itens internos. Esse tipo de tecido impede a propagação de vírus e bactérias nas áreas de contato.

De acordo com a administração municipal, nos próximos dias serão instaladas quatro câmeras em cada um dos veículos. Destas, três filmam o ambiente interno e uma a parte externa.

publicidade

>>> Leia também: Hospital da Criança de Osasco leva nome de Celso Giglio e deve ser inaugurado em 2022