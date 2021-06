Osasco terá novos locais e horários para vacinação contra a covid-19 a partir de segunda (21)

A Secretaria de Saúde de Osasco decidiu ampliar os postos de vacinação contra a covid-19 no município. Também foram alterados os horários de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e Centros de Atenção ao Idoso, que ficam em Presidente Altino e no Km 18. Os novos locais e horários começam a valer a partir de segunda-feira (21).

No município, as pessoas com 50 anos ou mais já começaram a receber a vacina. Desde quarta-feira (16), esse público passou a ser atendido nas UBBs e nos Centros de Atenção ao Idoso. Além disso, podem optar pelo drive thru de vacinação, mediante agendamento prévio.

Quem tiver dúvidas sobre o público atendido, documento que deve ser apresentado no momento da imunização pode consultar o site da Prefeitura de Osasco ou ligar na Central 156 e (11) 3651-7080.

Confira o funcionamento das UBSs e demais postos de vacinação em Osasco:

9h às 15h – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

D’Avila / UBS Carmeno Naghy / Rua Guilherme Luiz de Carvalho, 90 – D’Ávila

Jardim Aliança / UBS José Groff / Avenida Bandeirantes, 550 – Jardim Aliança

Jardim D’Abril / UBS Laurinda Rodolfo Rubo / Avenida Padre Vicente Melillo, s/n° – Jardim D’Abril

Jardim Roberto / UBS Luciano Rodrigues Costa / Praça Maria José da Silveira, s/n° – Jardim Roberto

Km 18 / Centro de Atenção ao Idoso Padre Rafael Bussato / Rua José Pedro Filho, 33 – Km18

Metalúrgicos / UBS Guilhermina de Nóbrega Abreu / Rua Espedito Izidio Andrade ,512 – Metalúrgicos

Munhoz I / UBS Raimunda Cavalcante de Souza / Rua Professora Adelaide Escobar Bueno, 730 – Munhoz Júnior

Munhoz II / UBS Emilia Cosme Cerqueira / Rua Ailton de Oliveira, 171 – Munhoz Júnior

Olaria / UBS Irmã Águeda Maria Jaime / Rua Alagoana, 100 – Conceição

Palmares / UBS Maria do Socorro Bezerra Patrício / Rua Padre Batista, 154 – Parque Palmares

Presidente Altino / Centro de Atenção ao Idoso Único Gallafrio / Rua Oswaldo Collino, 280 – Presidente Altino

Presidente Altino / UBS Santa Gema Galgani / Rua Albino José Freixeda, 109 – Presidente Altino

Quitaúna / UBS Francisco Dias da Silva / Rua Marechal Edgar de Oliveira, 800 – Quitaúna

Santa Maria / UBS José Meneses Alves / Rua Eugênio Pacelli, 1013 – Santa Maria

Três Montanhas / UBS Dr. Adauto Ribeiro / Rua Serra do Roncador, 62 – Três Montanhas

Vilas dos Remédios / UBS Padre Gerrino Riciotti / Rua Santo Ubaldo, 51 – Vila dos Remédios

Vila Isabel / UBS Anunciata de Lúcia / Rua São Jorge, 285 – Vila Isabel

Vila Meck / UBS Vila Menck / Rua Ribeirão Pires, s/nº – Vila Menck

Vila Yara / UBS Oduvaldo Maglio / Rua Anselmo Pedro de Medeiros, 77 – Vila Yara

Vila Yolanda / UBS José Francsico Rezende / Rua Conceição Scigliano, 195 – Vila Yolanda

9h às 19h – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Ayrosa I / UBS Darcy Alves Evangelista Robalinho / Avenida São José, 1189 – Ayrosa

Ayrosa II / UBS Otacílio Firmino Lopes / Rua Granada, 400 – Ayrosa

Baronesa / UBS José Sabino Ferreira / Rua Luiz Gatti, 344 – Baronesa

Bela Vista / UBS Santa Maria Goretti / Atendimento na Rua Anselmo Pedro de Medeiros, 77 – Vila Yara

Campesina / CEO – Brasil Sorridente / Rua Atílio Delanina, 228 – Vila Campesina

Cidade das Flores / UBS Neide Alves da Silva / Rua Ameixeira, 100 – Cidade das Flores

Cipava / UBS José Guimarães de Abreu / Rua Artelina Rugeri Daddato, 18 – Cipava

Helena Maria / UBS Sílvio João Luiz de Lúcia / Rua João Florêncio Fontes, 261 – Helena Maria

Jaguaribe / UBS Carolina Maria de Jesus / Rua José de Almeida Vargas, 122 – Jaguaribe

Jardim das Flores / UBS Maria Gatti Giglio / Avenida das Flores, 849 – Jardim das Flores

Jardim Veloso / UBS Vasco da Rocha Leão / Rua José do Patrocínio, 188 – Veloso

Novo Osasco / UBS Maria Girade Cury / Rua Theofilo Munhoz Vaqueiro, 60 – Novo Osasco

Padroeira / UBS Getulino José Dias / Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira

Piratininga / UBS José Hilário dos Santos / Rua Amador Bueno, 505 – Piratininga

Portal / UBS Francisca Lima de Lira / Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal

Rochdale / UBS Helena Marrey / Rua Águas da Prata, 41 – Rochdale

Santo Antônio / UBS Maria Pia de Oliveira / Rua Saturno, 48 – Jardim Santo Antônio

Vila da Justiça / UBS Lia Buarque Macedo Gasparine / Avenida Clóvis Assaf, 460 – Conceição

10h às 16h – POSTOS DROGASIL

Bela Vista / Drogasil – Avenida Antônio C. Costa, 796 – Bela Vista

Helena Maria / Drogasil – Rua Presidente Costa e Silva, 930 – Helena Maria

Jaguaribe / Drogasil – Avenida José Lourenço, 491 – Jaguaribe

Rochdale / Drogasil – Avenida Cruzeiro do Sul, 1011 – Rochdale

NOVOS LOCAIS

10h às 15h30 – Vila Yara / CRAS / Avenida Benedito Soares Feranndes, 300

9h às 19h – Campesina / CEO- Brasil Sorridente / Rua Atílio Delanina, 228