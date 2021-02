Osasco vai pagar mais uma parcela de R$ 70 no Cartão Merenda em Casa

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta quinta-feira (11), que autorizou mais uma parcela de R$ 70 no Cartão Merenda em Casa. O benefício é destinado aos 70 mil alunos da rede municipal de ensino.

publicidade

“Acabamos de autorizar a parcela de fevereiro, para mais de 70 mil alunos do Cartão Merenda em Casa. O benefício garante a qualidade da alimentação de nossas crianças, que estão sem aulas presenciais. A família pode comprar as frutas, legumes e outros alimentos que os alunos estão acostumadas a consumir nas escolas da Prefeitura”, escreveu Lins, em uma publicação nas redes sociais.

Desde que as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia de covid-19, cada aluno tem recebido o crédito de R$ 70 mensais por meio do cartão para complementar as refeições. O benefício foi mantido no período de férias escolares e é aceito em mais de 6 mil estabelecimentos da cidade.

publicidade

Em Osasco e região, as aulas presenciais nas escolas municipais devem ser retomadas a partir do dia 1° de março, conforme previsão definida entre os prefeitos das 11 cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste).