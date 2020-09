Podemos lança candidatura de Rogério Lins à reeleição em Osasco no sábado (12)

O Podemos Osasco realizará uma live para lançar a candidatura do prefeito Rogério Lins à reeleição nas eleições municipais de novembro. O evento será realizado na tarde de sábado (12) com transmissão ao vivo por meio da página oficial de Lins no Facebook.

Para a transmissão são esperados milhares de militantes, apoiadores de partidos aliados e simpatizantes do candidato.

Fazem parte da coligação em apoio à reeleição de Rogério Lins até o momento os partidos Avante, Cidadania, Democratas, MDB, Patriotas, PCdoB, PDT, PL, PMB, Podemos, Progressistas, PSB, PSD, PTC e Rede.

A vice na chapa é novamente Ana Maria Rossi (PL), esposa do ex-prefeito Francisco Rossi e mãe da vereadora Ana Paula Rossi (PL).