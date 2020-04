Profissionais da saúde de Barueri recebem 10 mil protetores faciais da Brasilgráfica

A Secretaria de Saúde de Barueri vai receber 10 mil protetores faciais da Brasilgráfica, indústria de embalagens. As doações estão chegando diariamente e o primeiro lote, com 1.090 máscaras, já foi entregue.

A empesa teve de fazer adaptações físicas e de maquinário, além de contar com o empenho de funcionários e gestores na produção deste novo produto, que não faz parte do escopo da Brasilgráfica. No entanto, a companhia conseguiu chegar a um modelo eficiente de máscaras de proteção facial que estão sendo doadas aos profissionais de saúde de várias localidades, inclusive Barueri.

“Somos uma indústria de embalagens de papel cartão, as máscaras não fazem parte do nosso business. Dedicamos uma equipe no desenvolvimento e produção manual das mesmas. Para a confecção foi necessária a adaptação de uma máquina para realizar o corte da parte acrílica e demais processos como corte do elástico, costura, colagem da espuma foram realizados manualmente pelos nossos colaboradores”, explica o presidente da empresa, Nilo Cottini Filho.

O secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho, disse que é impossível quantificar o valor dessa doação, de tão importante que é. “Isso demonstra o quanto a iniciativa privada valoriza o trabalho, o esforço e a dedicação dos nossos profissionais de saúde e também o quanto estão comprometidos com essa luta contra o coronavírus. Somos muito gratos”, destaca.

A iniciativa partiu da própria empresa, que entrou em contato com a Secretaria de Saúde e ofereceu a ajuda. “É um momento difícil para o mundo todo e a Brasilgrafica se sensibilizou e decidiu fabricar as máscaras para proteger os profissionais da saúde que são tão importes neste combate. É um orgulho para nós contribuirmos nesse momento tão delicado”, declara o presidente da empresa.

