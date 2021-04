R$ 162 milhões: ganhador da Mega da Virada aparece “atrasado” e quer receber a bolada

Passados mais de 20 dias do fim do prazo para a retirada do prêmio de R$ 162 milhões da Mega da Virada, um consumidor procurou o Procon, nesta quinta-feira (22), afirmando ser o ganhador.

publicidade

O sorteio da Mega da Virada ocorreu em 31 de dezembro, com o prêmio de R$ 325,2 milhões, e teve duas apostas vencedoras, que ganharam R$ 162 milhões cada. No entanto, somente um vencedor, de Sergipe, apareceu para retirar sua parte do prêmio. Já o outro, da capital paulista, que fez a aposta pela internet, não compareceu para buscar a bolada no prazo legal de 90 dias.

A Fundação Proncon-SP ressalta que mesmo que o banco afirme que o consumidor tenha perdido o prêmio por não ter retirado dentro do prazo, é dever da instituição fazer o pagamento. Ainda segundo o órgão fiscalizador, que chegou a notificar a Caixa, como a aposta foi feita por meio eletrônico, há condições de fazer a identificação.

publicidade

Em nota, a Caixa informou que prestará as informações solicitadas pelo Procon-SP, mas adiantou que “cabe exclusivamente ao apostador solicitar o recebimento de prêmios de loterias em até 90 dias. A lei estabelece, ainda, que todo prêmio não reclamado no prazo seja repassado ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)”.

“NÃO TENHO NADA”// Prefeitura atrasa entrega de cestas básicas e pais de alunos de Cotia relatam dificuldades