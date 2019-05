Rogério Lins anuncia 5,3% de reajuste salarial aos servidores de Osasco

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Publicidade

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR – Osasco terá o maior aumento da região, e também um dos maiores do país, acima da inflação. No vale-alimentação também teremos novidades: o benefício passará a ser de 400 reais. É evidente que o nosso desejo é uma valorização ainda maior, mas fizemos o possível para chegar em um número responsável e que não comprometa as contas públicas. Obrigado Servidor e Servidora municipal, vocês são essenciais na construção de uma Osasco melhor!

Publicado por Rogério Lins em Segunda-feira, 27 de maio de 2019