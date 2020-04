Record vai transmitir live de Fernando & Sorocaba e passa na frente de Globo

As emissoras de televisão querem entrar na onda das lives que cantores famosos têm apresentado durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Segundo a coluna do Leo Dias, a TV Globo estaria planejando um show especial “multiplataforma” para o dia 25 de abril. A Record, se antecipando, vai exibir, neste sábado (18), a live de Fernando & Sorocaba, a partir das 22h15.

O show da dupla sertaneja será transmitido simultaneamente na emissora, na página oficial da dupla no YouTube, no portal de notícias da Record e no Instagram da emissora. Com isso, os sertanejos vão ser os pioneiros a transmitir uma live multiplataforma no país.

A apresentação, batizada de #IssoÉChurrascoLive, vai ocupar três horas da grade de programação da Record, que será adaptada pela emissora.

Publicidade

Esta deve ser a primeira live transmitida pela Record durante a pandemia, segundo a Coluna do Leo Dias. A emissora já estaria em negociação com outros artistas.

Já o show especial da Globo seria exibido após a novela das 21h, na Globo, Globoplay, G1 e Multishow. A emissora não confirmou, mas não descartou a atração. “Qualquer boa iniciativa para levar entretenimento e diversão ao público que está em casa nos acompanhando nesse momento está sendo considerada”, disse a assessoria da emissora à coluna de Leo Dias.

Nomes como Luan Santana, Raça Negra, Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Thiaguinho e Alexandre Pires estariam entre as possíveis atrações do show.

Confira a agenda com as próximas lives de cantores famosos:

Quarta-feira (15/04)

21h30 – Revelação. No canal oficial do grupo no YouTube.

Quinta-feira (16/04)

20h30 – Cesar Menotti e Fabiano. No canal oficial da dupla no YouTube.

Sexta-feira (17/04)

19h – Workshow Live: com apresentações de Marília Mendonça, Léo Santana, Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, João Neto e Frederico, Dilsinho, Luíza e Maurílio, Diego e Victor Hugo e Paulo e Nathan. No canal oficial de cada artista no YouTube.

20h – Fresno. A Banda vai apresentar a sua “quarentemo” no canal oficial no YouTube.

Sábado (18/04)

16h – Alexandre Pires. No canal oficial do cantor no YouTube, com músicas escolhidas pelos fãs no Instagram.

22h15 – Fernando & Sorocaba. No canal oficial da dupla sertaneja no YouTube, na Record e no Portal R7.

20h – Wesley Safadão. No canal oficial do cantor no Youtube.

Domingo (19/04)

16h – Ferrugem. No canal oficial no YouTube.

18h – Henrique e Juliano. No canal oficial da dupla sertaneja no YouTube.

Segunda-feira (20/04)

20h – Grupo Pixote. No canal oficial do grupo no YouTube.

Terça-feira (21/04)

16h – Grupo Menos é Mais. No canal oficial no YouTube.

19h – Dilsinho. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sexta-feira (24/04)

21h – Simone e Simaria. No canal oficial das coleguinhas no YouTube.

Sábado (25/04)

20h – Gustavo Mioto. No canal oficial do cantor no Youtube.

Domingo (26/04)

16h – Mumuzinho. No canal oficial do cantor no Youtube.

18h – Luan Santana. No canal oficial do cantor no Youtube.

…

Leia também: